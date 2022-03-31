На думку 46-річного Бекхема, який є послом Мундіалю-2022, збірна Данії може стати відкриттям турніру. На Євро-2020 данці дійшли до півфіналу, але екс-зірка Манчестер Юнайтед і Реала вважає, що це не межа.

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"Оскільки це чемпіонат світу, ми автоматично говоримо про Бразилію, Аргентину та Францію. Це великі команди, які виграли багато турнірів. Але ще одна країна – це Данія. Вважаю, що вони можуть стати відкриттям. Вони відмінно підготувалися і завжди дуже добре виступають на великих турнірах.

Англія? Я завжди багато чекаю від них. Наші вболівальники теж, і це правильно. Думаю, що Гарет Саутгейт зробив дивовижну роботу. У нас зіграна команда, футболісти грають разом вже кілька років. Не можна сказати, що це молода команда, але багато футболістів все ще є досить молодими. Хоча вони також мають і великий досвід – зокрема, такі хлопці, як Харрі Кейн.

Все можливо. Англія виходить на турнір у хорошій формі. Треба продовжувати в тому ж дусі", – цитує Бекхема AS.

Нагадаємо, жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу-2022 відбудеться 1 квітня в Досі (Катар).

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