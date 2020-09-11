"Мій контракт з Галатасараєм діє ще два роки, але в майбутньому я хотів би пограти за Інтер Маямі. У цій команді багато колумбійців і це нагадує мені мою країну", – розповів Фалькао в інтерв'ю Даніелю Хабіфу на YouTube.

Бекхем особисто контактував з Ігуаїном щодо переходу в Інтер Маямі

Нагадаємо, у Європі 34-річний нападник відомий своїми виступами за Порту, Атлетіко, Монако, Манчестер Юнайтед та Челсі.

У минулому сезоні чемпіонату Туреччини Радамель провів 16 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистами.

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