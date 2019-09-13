toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Бекхем хоче запросити Бейла у свій американський клуб

20:28 378 Читать на русском
Бекхем хоче запросити Бейла у свій американський клуб
Гарет Бейл / Reuters

Зірковий англієць будує справді наполеонівські плани щодо майбутнього старту свого клубу в МЛС.

Інтер Маямі, яким володіє Девід Бекхем, розглядає можливість запрошення Гарета Бейла, інформує Sky Sports.

Бекхем провів переговори з представниками Мессі щодо переходу аргентинця в клуб МЛС

Колишній хавбек збірної Англії планує взимку провести переговори з вінгером Реала і переконати його приєднатися до амбітного проекту. Інтер Маямі розпочне свої виступи в МЛС наступного року, і Бекхем сподівається до цього часу зібрати конкурентоспроможний склад з кількома європейськими зірками.

Нагадаємо, раніше американський клуб пов'язували з Ліонелем Мессі, Едінсоном Кавані та Луїсом Суаресом.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Барселона може підписати Мбаппе замість Неймара – француз випереджає бразильця за чотирма критеріями
10:21
2987
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Світ Гарет Бейл Гарет Бейл Девід Бекхем Девід Бекхем Інтер Маямі Інтер Маямі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
53
хв
Реал Мадрид
14:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук