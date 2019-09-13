Бекхем хоче запросити Бейла у свій американський клуб

Зірковий англієць будує справді наполеонівські плани щодо майбутнього старту свого клубу в МЛС.

Інтер Маямі, яким володіє Девід Бекхем, розглядає можливість запрошення Гарета Бейла, інформує Sky Sports.

Бекхем провів переговори з представниками Мессі щодо переходу аргентинця в клуб МЛС

Колишній хавбек збірної Англії планує взимку провести переговори з вінгером Реала і переконати його приєднатися до амбітного проекту. Інтер Маямі розпочне свої виступи в МЛС наступного року, і Бекхем сподівається до цього часу зібрати конкурентоспроможний склад з кількома європейськими зірками.

Нагадаємо, раніше американський клуб пов'язували з Ліонелем Мессі, Едінсоном Кавані та Луїсом Суаресом.

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