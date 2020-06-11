Бекхем долучився до популяризації Гаррі Поттера – легенді допомагав актор культового фільму

Екс-зірка збірної Англії Девід Бекхем спробував повернути молоде покоління до книг.

Девід Бекхем прочитав 11-ту главу книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" в рамках проекту "Harry Potter at home".

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Допомагав йому британський актон Девід Тенант, який зіграв роль Барті Крауча-молодшого у 4-й частині фільму про юного чарівника.

"З натхненням взяв участь в цьому прекрасному проекті, щоб поширити магію Гаррі Поттера для фанатів по всьому світу, в тому числі для моєї дочки Харпер. З м'ячем мені завжди було простіше, ніж з книгою, але я дуже старався не розчарувати дітей!" – написав Бекхем в Instagram.

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