toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ

Бекхем долучився до популяризації Гаррі Поттера – легенді допомагав актор культового фільму

07:30 43 Читать на русском
Бекхем долучився до популяризації Гаррі Поттера – легенді допомагав актор культового фільму
Девід Бекхем / Фото Daily Mirror

Екс-зірка збірної Англії Девід Бекхем спробував повернути молоде покоління до книг.

Девід Бекхем прочитав 11-ту главу книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" в рамках проекту "Harry Potter at home".

Бекхем потролив свою дружину за фото у ванній – легенда пригадав культовий серіал

Допомагав йому британський актон Девід Тенант, який зіграв роль Барті Крауча-молодшого у 4-й частині фільму про юного чарівника.

"З натхненням взяв участь в цьому прекрасному проекті, щоб поширити магію Гаррі Поттера для фанатів по всьому світу, в тому числі для моєї дочки Харпер. З м'ячем мені завжди було простіше, ніж з книгою, але я дуже старався не розчарувати дітей!" – написав Бекхем в Instagram.

Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)

blog_ava
Головні новини футболу 10 червня: Зозуля невдало повернувся з карантину, турецькі інтриги Ярмоленка та Реброва
07:00
224
Теги
Відеоновини Англія футбольні курйози Девід Бекхем Девід Бекхем
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
13
хв
Севілья
23:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук