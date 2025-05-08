Футбол – це не просто гра, а невід’ємна частина життя для спортсменів. Тому багато вільного часу вони присвячують тренуванням і підготовці до матчів. Попри це, у зірок футболу є ще й інші хобі.

Нерідко про це вони розповідають в інтерв’ю або ж діляться з фанатами у соцмережах. То що роблять футболісти, коли не у бутсах на полі, та які у них хобі і захоплення? Розповідаємо цікаві факти про позафутбольне життя відомих спортсменів.

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Неймар

І почнемо з форварда Сантоса Неймара, який успішний не лише на футбольному полі, але й за покерним столом. Бразилець співпрацює з покер-румом та завдяки цьому бере участь у турнірах по всьому світу.

З покером у Неймара пов’язано і кілька курйозів. Один з них стався у 2018 році, коли футбольні фанати помітили, як Неймар грав в онлайні за покерним столом, коли його одноклубники з французького ПСЖ були на полі Ліги 1. Тоді бразилець опинився на лаві запасних через травму, і вирішив використати час для хобі.

Крім цього, Неймара нерідко можна побачити на світових турнірах та в казино, де він відточував свої вміння. Проте найгучніші перемоги бразилець демонстрував в онлайні. Так, у січні 2022 року йому вдалось зірвати 150 000 доларів всього у двох турнірах Winter Series. Не дивно, що професійні гравці в покер відзначали, що у Неймара є потенціал колись скласти їм конкуренцію.

Кріштіану Роналду

Ще одним відомим любителем покеру є Кріштіану Роналду. Португалець колись сказав: "Хоч футбол – це мій світ, покер завжди був моєю грою". Крім цього, в одному з інтерв’ю знаменитий футболіст згадав ще одне хобі – бінго, в яке він грає з друзями.

Та цими іграми Кріштіану не обмежується. Він багато часу приділяє тренуванням у власному спортзалі, колекціонує елітні машини та годинники, а також вдало інвестує кошти в бізнес. Зокрема, Роналду має свої ресторани і готелі, фітнес-центри, власну лінію одягу тощо. А ще він отримує прибутки від виготовлення порцеляни, застосунків і відеоігор. Інвестиції для Кріштіану – це хобі, яке приносить йому мільйонні доходи.

Ліонель Мессі

Аргентинець Ліонель Мессі також є знаменитим геймером. Це хобі в нього з’явилось ще в підлітковому віці в тренувальних таборах. Завдяки відеоіграм Мессі міг розслабитись і переключити увагу з футболу. Крім цього, хобі і досі допомагає аргентинцю знайти спільну мову з колегами, зокрема, футболісти можуть грати під час довгих перельотів.

Серед улюблених відеоігор Мессі називають FIFA, Call of Duty, Pro Evolution Soccer (PES) та Grand Theft Auto. При цьому він не любить публічності та зберігає анонімність в онлайні. Тому геймери можуть навіть не здогадуватись, що їхнім суперником є один з найпопулярніших і найуспішніших футболістів світу.

Девід Бекхем

А от колишній капітан Англії Девід Бекхем після завершення спортивної кар’єри захопився багатьма хобі. За даними ЗМІ, знаменитий британець займався фехтуванням і навіть проводив тренування з Томом Крузом. Також він полюбляє куховарити, грати в гольф та спускатись з гір на сноуборді.

У соцмережах Бекхем активно ділиться з підписниками і своїми незвичними захопленнями, серед яких – бджільництво. Колишній футболіст власноруч майструє вулики, збирає мед та навчає своїх дітей основам цього ремесла.

Ще одним великим захопленням Бекхема є фермерство. У зірки англійського футболу є власний город, за яким він самостійно доглядає, вирощуючи різноманітні овочі та зелень. А ще Бекхем має курник на території свого маєтку.

Джо Аллен

Валлійський футболіст Джо Аллен також має свій курник та навіть з’явився на обкладинці журналу Chicken & Egg.

Joe Allen on the front cover of Chicken & Egg magazine pic.twitter.com/2Lrdz9HZ3B — Footballers with animals (@ftbllrswanimals) August 13, 2017

Таким незвичним хобі Аллен займається разом із дружиною Лейсі.

"Ми обидвоє зацікавлені у добробуті тварин. Вона (Лейсі) запропонувала ідею рятувати курей, і я погодився, що це було б чудово робити", – поділився Джо Аллен.

Зараз на території свого маєтку подружжя облаштувало курник та вирощує курей.

Петр Чех

А от колишній воротар Челсі та Арсенала Петр Чех ще в дитинстві захоплювався хокеєм. У 2023 році він зробив свій професійний дебют та вийшов на лід у складі "Белфаст Джаянтс". Голкіпер тоді зберіг ворота "сухими" і став першим в історії спортсменом, який зіграв в найсильніших дивізіонах британського футболу та хокею.

Here he comes! | #EIHL



Petr Čech makes professional hockey debut with the @BelfastGiants. pic.twitter.com/u0kaSRRTjO — Elite Ice Hockey League | #EIHL (@officialEIHL) November 25, 2023

Цим захопленням Чех не обмежується. Також футболіст полюбляє грати на барабанах. І кожен може оцінити його майстерність, адже відео Петр Чех публікує у своєму ютубі.

Ерлінг Холанд

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд має вишукане хобі – як і Роналду, він колекціонує годинники відомих брендів. Це своє захоплення форвард демонструє в інстаграмі і під час публічних виходів. На зап'ясті знаменитого норвежця часто можна помітити годинники від Rolex чи Audemars Piguet.

Зокрема, у колекції Холанда є Dayton Eye of The Tiger, який оцінюють у понад 272 000 євро, Rolex Daytona Green Dial – за 87 000 євро, а також Royal Oak Jumbo, який коштує близько 320 000 євро.