Бехрамі оформив повернення в Дженоа

Досвідчений екс-півзахисник збірної Швейцарії Валон Бехрамі став гравцем італійського Дженоа.

34-річний хавбек підписав контракт із "грифонами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бехрамі дістався Дженоа безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента. Ветеран у жовтні покинув швейцарський Сьйон, за який провів усього 4 поєдинки, і був без клубу. Бехрамі вже виступав за Дженоа в 2003-2005 рр. і провів за генуезців понад два десятки матчів.

Також досвідчений півзахисник захищав кольори Лугано, Верони, Лаціо, Вест Хема, Фіорентини, Наполі, Гамбурга, Уотфорда, Удінезе.

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