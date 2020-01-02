toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бехрамі оформив повернення в Дженоа

20:44 53 Читать на русском
Бехрамі оформив повернення в Дженоа
Валон Бехрамі / Zeri

Досвідчений екс-півзахисник збірної Швейцарії Валон Бехрамі став гравцем італійського Дженоа.

34-річний хавбек підписав контракт із "грифонами", повідомляє офіційний сайт клубу.

Перін офіційно повернувся до Дженоа

Бехрамі дістався Дженоа безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента. Ветеран у жовтні покинув швейцарський Сьйон, за який провів усього 4 поєдинки, і був без клубу. Бехрамі вже виступав за Дженоа в 2003-2005 рр. і провів за генуезців понад два десятки матчів.

Також досвідчений півзахисник захищав кольори Лугано, Верони, Лаціо, Вест Хема, Фіорентини, Наполі, Гамбурга, Уотфорда, Удінезе.

Перевершити Платіні, зрівнятися з Хенто – 5 рекордів, які повинен побити Роналду у 2020-му

blog_ava
"Першого місяця за порушення ПДР наштрафували на 1000 євро", – Яремчук про життя у Бельгії
08:54
4370
Теги
Сьйон Сьйон Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Валон Бехрамі Валон Бехрамі Дженоа Дженоа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
9
хв
Ліверпуль
22:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук