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Беговіч прибув у Мілан для проходження медогляду, – Ді Марціо

13:13 169 Читать на русском
Беговіч прибув у Мілан для проходження медогляду, – Ді Марціо
Асмір Беговіч / Фото з відкритих джерел

Голкіпер збірної Боснії і Герцеговини Асмір Беговіч може спробувати свої сили у Серії А.

Голкіпер англійського Борнмута Асмір Беговіч близький до переходу в Мілан, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Зазначається, що 32-річний боснійський воротар прибув у Мілан для проходження медичного огляду у клубі перед підписанням контракту.

Нагадаємо, Беговіч тільки повернувся в розташування Борнмута після піврічної оренди в Карабасі, де в 17 матчах пропустив 16 голів.

Асмір більшу частину своєї кар’єри провів у Англії, підписавши у 2005 році свій перший професіональний контракт з Портсмутом. Боснієць зробив собі ім'я, виступаючи за Сток Сіті, звідки отримав запрошення від Челсі. У складі лондонців Беговіч провів два сезони і виграв чемпіонський титул АПЛ.

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Теги
Мілан Мілан Італія Борнмут Борнмут Джанлука Ді Марціо Асмір Беговіч Асмір Беговіч Карабах Карабах
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