Новий сезон боснієць може провести на Сан-Сіро, повідомляє The Telegraph.

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Мілан прагне продовжити орендну угоду щодо Беговіча. До Італії ветеран перебрався взимку на роль дублера Доннарумми. Таку ж роль 33-річний кіпер виконуватиме в новому сезоні. Проте, "россонері" готові гарантувати йому виступи в Лізі Європи. Перемовини з Борнмутом, що вилетів до Чемпіоншипу, вже розпочались.

До слова, в сезоні 2019/20 Асмір Беговіч провів 15 матчів у всіх турнірах за азербайджанський Карабах, а також 2 поєдинки в Серії А за Мілан.

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