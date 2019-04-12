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"Beer Shop Міля" – Мілевський зі своїм агентом відкрив оригінальний бізнес

10:40 848 Читать на русском
"Beer Shop Міля" – Мілевський зі своїм агентом відкрив оригінальний бізнес
"Beer Shop Міля" – Мілевський зі своїм агентом відкрив оригінальний бізнес

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський відкриє магазин пива у Києві.

Відомий український футболіст Артем Мілевський разом зі своїм агентом Олександром Панковим вирішили відкрити магазин пива у Києві під назвою "Міля".

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Повідомляється, що у магазині будуть транслюватись матчі Динамо Брест за участі Мілевського, поєдинки київського Динамо, а також єврокубки та ігри збірної України.

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Інтер'єр магазину оформлений у цікавому стилі. На стінах розташовуються великі малюнки з зображенням Мілевського, про що свідчить інстаграм Олександра Панкова.

Уважаемые друзья хочу сказать всем ДОБРОЕ УТРО Пришло время рассказать о новом проекте который мы запускаем вместе с Артёмом Милевским в самые ближайшие дни️? МИЛЯ «Beer Shop» это тематическое заведение с элементами футбольной истории о карьере Артёма от самых ранних этапов, до сегодняшнего дня ?️️ Вы спросите что будет продаваться в магазине ? ️ Я отвечу ?️ Лучшее украинское пиво ️ Самое свежее, и самое вкусное ️️? Также будет очень крутой ассортимент «снеков», рыба, мясо, колбаски, орешки и закуски под пенный напиток ️ В нашем «Beer Shop» можно будет также посидеть, сфотографироваться с красивыми рисунками, отдохнуть, получить памятные подарки от Мили, и самое главное посмотреть футбол ️️ Мы будем всегда на большом экране транслировать ФК «Динамо» Брест, и конечно же ФК «Динамо» Киев ️?️ Лига Чемпионов, Лига Европы, сборная Украины всегда будут в прямом эфире ️️ В течении ближайших дней, я буду Вас информировать о открытии, и акциях которые мы будем проводить ?️

Допис, поширений ️ Mr. Pankov ️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

Теги
Динамо Динамо Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Панков Динамо Брест Динамо Брест
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