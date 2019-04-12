"Beer Shop Міля" – Мілевський зі своїм агентом відкрив оригінальний бізнес

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський відкриє магазин пива у Києві.

Відомий український футболіст Артем Мілевський разом зі своїм агентом Олександром Панковим вирішили відкрити магазин пива у Києві під назвою "Міля".

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Повідомляється, що у магазині будуть транслюватись матчі Динамо Брест за участі Мілевського, поєдинки київського Динамо, а також єврокубки та ігри збірної України.

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Інтер'єр магазину оформлений у цікавому стилі. На стінах розташовуються великі малюнки з зображенням Мілевського, про що свідчить інстаграм Олександра Панкова.