"Beer Shop Міля" – Мілевський зі своїм агентом відкрив оригінальний бізнес

-
Кроос роздумує над відходом з РеалаІспанія — 10:53 251
-
Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у ЄвропіПортугалія — 10:15 3304
-
Жоау Феліш – наймолодший автор хет-трику в історії Ліги ЄвропиЛіга Європи — 09:42 497
-
Арсенал – Наполі: катастрофа зірок Анчелотті, шалене домінування і щедрі дари лондонців, заявка на англійський фінал ЛЄЛіга Європи — 11 квіт 2283
-
Існує 4 способи виграти ЛЧ з моменту українського дебюту Мессі – лайфхак для Шахтаря, шанс Зінченка і ще 3-х клубівЛіга чемпіонів — 11 квіт 1390