Іменитий журналіст Роман Бебех продовжив тему щодо мовної проблеми у спорті після своїх слів під час матчу Динамо та Оболоні.

"Тепер про закиди "розкажи це російськомовним військовим". У мене дуже багато знайомих російськомовних воїнів з якими я спілкуюсь. Тільки сьогодні говорив з дуже світлою російськомовною людиною з Кракена. Його звати Саша. Він втратив ногу на війні захищаючи нас. Я ніколи в житті не дозволю сказати щось в його бік щодо мови. Він віддав здоровʼя, коли бився за незалежність цієї країни. І які до нього взагалі можуть бути питання?

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Не він винен, що в його рідному Кривому Розі не було україномовного середовища. Що там на вулицях вмикали Круга і Бригаду. Такі були часи. І всім було норм. Не всім, більшості.

Так давайте подумаємо про наступні покоління. Створимо україномовне середовище для них.

Спортивні змагання в Україні мають бути прикладом, здоровою пропагандою.

В 80-90-х в NBA задумались, а які цінності транслюють наші спортсмени? Маріхуана, двіжуха?! І зовсім змінили підхід до виховання наступних поколінь.

Які цінності транслює наш спорт частково російською мовою? І для чого це все? Просто зберегти футбол?" – написав Бебех у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що журналіст під час трансляції матчу між Динамо та Оболоні дорікнув наставникам команд, що вони дають вказівки гравцям російською.

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