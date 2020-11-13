Раніше Тоні Кроос в ефірі одного з подкастів розкритикував Обамеянга та Грізманна за святкування голів, назвавши це нехорошим прикладом для молоді.

Кроос розкритикував Обамеянга та Грізманна за святкування голів

П'єр-Емерік не забарився з різкою відповіддю. "До слова, Тоні Кроос, у тебе є діти? Просто нагадаю, що це святкування я зробив для мого сина. Я буду так робити і далі. Бажаю тобі, щоб одного разу в тебе з'явилися діти, щоб ти зробив їх щасливими. І не забувай, одягай маску, бережи себе", – написав "канонір" у Twitter.

Хавбек мадридців не зволікав з реакцією, відповівши: "У цього Тоні Крооса є троє дітей". До слова, у півзахисника "вершкових" є син Леон, дочка Амелі і молодший син Фін.

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By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk and don’t Forget #maskon #staysafe bis https://t.co/J4ZF1XGlsU — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020