"Бажаю, щоб у тебе з'явились діти": Обамеянг різко відповів Кроосу на критику
Між півзахисником Реала Тоні Кроосом та форвардом Арсенала П'єром-Емеріком Обамеянгом розпочалась неоголошена війна у Twitter.
Раніше Тоні Кроос в ефірі одного з подкастів розкритикував Обамеянга та Грізманна за святкування голів, назвавши це нехорошим прикладом для молоді.
Кроос розкритикував Обамеянга та Грізманна за святкування голів
П'єр-Емерік не забарився з різкою відповіддю. "До слова, Тоні Кроос, у тебе є діти? Просто нагадаю, що це святкування я зробив для мого сина. Я буду так робити і далі. Бажаю тобі, щоб одного разу в тебе з'явилися діти, щоб ти зробив їх щасливими. І не забувай, одягай маску, бережи себе", – написав "канонір" у Twitter.
Хавбек мадридців не зволікав з реакцією, відповівши: "У цього Тоні Крооса є троє дітей". До слова, у півзахисника "вершкових" є син Леон, дочка Амелі і молодший син Фін.
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