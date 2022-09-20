Мадридський Атлетіко може отримати покарання від Державної комісії з боротьби з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимістю в спорті. Ла Ліга готує запит.

Вінісіус і Родріго святкують гол у матчі з Атлетіко / Twitter Реала

Перед поєдинком проти Реала деякі фанати "рохібланкос" відзначились ганебними расистськими співами на адресу Вінісіуса біля арени Ванда Метрополітано. Вони називали його мавпою, а також бажали смерті.

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Ла Ліга, яка переважно не засуджує скандування уболівальників не на стадіоні, ухвалила рішення поскаржитись у Державну комісію з боротьби з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимістю в спорті, повідомляє Marca.

Якщо цей орган ухвалить рішення покарати Атлетіко, то воно, скоріш за все, матиме економічний, а не спортивний характер. Відповідно, "матрацники" зможуть обійтись лишень штрафом.

Нагадаємо, минулого тижня в Іспанії розгорівся расистський скандал. Президент асоціації агентів Іспанії засудив танці Вінісіуса й закликав його "перестати вдавати з себе мавпу". Футбольний світ різко відреагував на ганебні висловлювання та підтримав бразильця.

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