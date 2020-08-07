Базель та Айнтрахт офіційно визначили суперника Шахтаря – відеоогляд матчу 1/8 фіналу ЛЄ

Базель вдруге переміг Айнтрахт в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Швейцарці закріпили результат першого матчу (3:0), повторно обігравши Айнтрахт завдяки голу Фрая. Базель наразі не поступається у 10 домашніх єврокубкових матчах поспіль.

Ліга Європи: Базель переміг Айнтрахт і став суперником Шахтаря у чвертьфіналі, Вулверхемптон пройшов Олімпіакос

Таким чином, саме швейцарський клуб став суперником донецького Шахтаря у чвертьфіналі. Гра відбудеться вже 11 серпня. Нагадаємо, що решта матчів турніру пройдуть у форматі фіналу восьми, який відбудеться в Німеччині.