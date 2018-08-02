Базель призначив нового тренера після вильоту з Ліги чемпіонів

Новим наставником Базеля буде Марсель Коллер, який працював зі збірною Австралії.

Швейцарський Базель вирішив попрощатися з головним тренером Рафаелем Вікі після вильоту з Ліги чемпіонів. Його команда поступилася ПАОКу, де грають Євген Хачеріді та Євген Шахов.

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Відтепер з командою працюватиме 57-річний Марсель Коллер, який відомий роботою у збірній Австралії.

Контракт з новим тренером розрахований на 2 роки.