Базель стане першою іноземною командою, яка зіграє в Туреччині після страшного землетрусу. Швейцарська команда прийняла рішення не святкувати свої голи в такий важкий для суперника період.

На знак солідарності з турецьким народом гравці Базеля не стануть відзначати забиті м'ячі у виїзному матчі з Трабзонспором у Лізі конференцій. Про це заявив прес-аташе швейцарського клубу Саймон Вальтер.

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"Наші серця з вами. Ми всім серцем підтримуємо кампанію допомоги нашого суперника. Завтрашній матч абсолютно не важливий на тлі подій, які тут відбуваються. Ми відмовилися від святкувань голів у завтрашньому матчі", – наводить слова Вальтера Hurriyet.

Головний тренер Базеля Хайко Фогель підтримав цю ініціативу. "Я скажу своїм гравцям, що ми не будемо святкувати голи. Ми постараємося бути дуже шанобливими по відношенню до суперника", – заявив Фогель.

Матч Трабзонспор – Базель відбудеться в четвер, 16 лютого.