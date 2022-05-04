Динамо вирвало перемогу над Базелем у рамках благодійного турне. Дивіться відео голів та огляд матчу Базель – Динамо на Футбол 24.

Товариський матч 4 травня 2022 року

Базель – Динамо – 2:3

Голи: Салай, 43, Бургер, 61 – Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 82

Перший гострий момент створив Базель – Салай втік на побачення з Бущаном, але не зміг того переграти. Динамо ж відповіло голом: Ванат увірвався у штрафний, пробив у дальній кут. Сейв голкіпера, рикошет від стійки і Караваєв був першим на добиванні.

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До перерви Салай замкнув флангову передачу. У другому таймі Бургер точним ударом у дальній кут вивів швейцарців вперед, але Динамо не мало наміру програвати. На 78 хвилині Антюх навісом знайшов Андрієвського, який точно пробив у дальній кут. А крапку в зустрічі поставив Попов, переправивши м'яч у ворота після розіграшу кутового.