Після офіційного оголошення Хабі Алонсо, що він покине Байєр наприкінці цього сезону, керівництво клубу почало активно шукати йому заміну.

Фабрегас почув вердикт стосовно своєї роботи в дебютному сезоні Серії А

Головним кандидатом на заміну 43-річному тренеру став інша легенда збірної Іспанії Сеск Фабрегас, повідомляє Marca.

Наставник Комо вже давно перебуває на радарі топ-клубів завдяки своїм прекрасним результатам на чолі команди в Серії А. Проте боси "фармацевтів" сподіваються виграти перегони за перспективного тренера, адже у Фабрегаса й Алонсо дуже подібний стиль гри. Цей фактор може стати вирішальним у боротьбі за наставника. Але поки Фабрегас не поспішає прощатися з Комо, адже він не просто тренер команди, а ще й акціонер клубу.

Додамо, що після 35-х турів Комо йде на 10-й сходинці в турнірній таблиці Серії А. В минулому сезоні команда Сеска Фабрегаса виступала в Серії Б.

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