Байєр знайшов заміну для Алонсо – його місце може посісти екс-зірка Барселони та Арсенала
"Фармацевти" намагаються запросити Сеска Фабрегаса на посаду головного тренера замість Хабі Алонсо.
Після офіційного оголошення Хабі Алонсо, що він покине Байєр наприкінці цього сезону, керівництво клубу почало активно шукати йому заміну.
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Головним кандидатом на заміну 43-річному тренеру став інша легенда збірної Іспанії Сеск Фабрегас, повідомляє Marca.
Наставник Комо вже давно перебуває на радарі топ-клубів завдяки своїм прекрасним результатам на чолі команди в Серії А. Проте боси "фармацевтів" сподіваються виграти перегони за перспективного тренера, адже у Фабрегаса й Алонсо дуже подібний стиль гри. Цей фактор може стати вирішальним у боротьбі за наставника. Але поки Фабрегас не поспішає прощатися з Комо, адже він не просто тренер команди, а ще й акціонер клубу.
Додамо, що після 35-х турів Комо йде на 10-й сходинці в турнірній таблиці Серії А. В минулому сезоні команда Сеска Фабрегаса виступала в Серії Б.
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