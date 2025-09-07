Байєр розглядає Тьягу Мотту на посаду головного тренера команди, інформує Tuttosport. Повідомляється, що "фармацевти" зв'язалися з фахівцем через посередників і розпочали переговори.

Якщо Мотта погодиться очолити команду з Леверкузена, Ювентус зможе заощадити приблизно 15 млн євро. Саме стільки "Стара синьйора" зобов'язана виплатити Мотті за контрактом, який був розрахований до літа 2027 року.

Ювентус сподівається, що Байєр зуміє переконати екс-півзахисника збірної Італії, але це малоймовірно. Мотта схиляється до того, щоб не погоджуватися на роботу в цьому сезоні.

Раніше повідомлялося, що боси Байєра розглядають варіант із запрошенням Рауля, Ангелоса Постекоглу, Марко Розе та Едіна Терзіча.

