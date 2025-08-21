Байєр здійснив другий топ-трансфер за день, підписавши гравця збірної Франції
Центральний захисник Лоїк Баде перейшов із Севільї в Байєр.
Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Лоїка Баде. Контракт розрахований до літа 2030 року. Як інформує Kicker, "фармацевти" заплатили Севільї 25 млн євро. Ще 4 млн євро іспанський клуб може отримати у вигляді бонусів.
Байєр орендував вундеркінда Манчестер Сіті, який грав у фіналі Кубка Англії
"У Ла Лізі він звик грати з нападниками світового класу. Лоїк фізично непоступливий і володіє ігровою хитрістю, він стане певним підсиленням нашої оборони. З таким складом оборони ми конкурентоспроможні на найвищому рівні", – зазначив спортивний директор Байєра Саймон Рольфес.
Раніше Байєр орендував у Ман Сіті плеймейкера Клаудіо Ечеверрі.
