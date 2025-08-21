Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Лоїка Баде. Контракт розрахований до літа 2030 року. Як інформує Kicker, "фармацевти" заплатили Севільї 25 млн євро. Ще 4 млн євро іспанський клуб може отримати у вигляді бонусів.

Байєр орендував вундеркінда Манчестер Сіті, який грав у фіналі Кубка Англії

"У Ла Лізі він звик грати з нападниками світового класу. Лоїк фізично непоступливий і володіє ігровою хитрістю, він стане певним підсиленням нашої оборони. З таким складом оборони ми конкурентоспроможні на найвищому рівні", – зазначив спортивний директор Байєра Саймон Рольфес.

Раніше Байєр орендував у Ман Сіті плеймейкера Клаудіо Ечеверрі.

