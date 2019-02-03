"Байєр здійснив 4 удари і забив 3 м'ячі", – Ковач знайшов виправдання несподіваному фіаско Баварії

Головний тренер Баварії Ніко Ковач спробував пояснити поразку від Байєра (1:3) у матчі 20-го туру Бундесліги.

"Підсумковий рахунок не відповідає тому, що було на полі. Гра була дуже інтенсивною. У першому таймі ми грали добре, Байєр майже нічого не показував. Ми змушені були вирішувати всі питання.

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Ми не повинні були програти в цьому матчі, він повинен був завершитися внічию. Футболісти Байєра завдали чотири удари і забили три голи. Ми хотіли компактно розташовуватися, але допустили в цьому компоненті кілька помилок", – цитує Ковача офіційний сайт клубу.

Після поразки Баварія опустилась на третю сходинку, збільшивши відставання від дортмундської Борусії до 7-ми залікових балів.

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