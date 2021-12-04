У суботу 14-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 14-й тур

Аугсбург – Бохум – 2:3

Голи: Грегоріч, 58, Каліджурі, 86 (пен.) – Польтер, 24, 45+2, Хольтман, 40

Байєр – Гройтер Фюрт – 7:1

Голи: Адлі, 12, Тапсоба, 17, Інкап'є, 45, Шик, 49, 69, 74, 76 – Дудзяк, 33

Армінія – Кельн – 1:1

Голи: Ласме, 60 – Озкан, 17

Майнц – Вольфсбург – 3:0

Голи: Буркардт, 2, Штах, 4, Лакруа, 90 (аг.)

Хоффенхайм – Айнтрахт – 3:2

Голи: Гейгер, 24, Рюттер, 30, Самассеку, 60 – Борре, 15, Пасієнсія, 72

Уніон переміг РБ Лейпциг, піднявшись у зону Ліги чемпіонів – "бики" програли в третьому матчі поспіль

Аугсбург ще у першому таймі отримав від Бохума три сухих голи. Польтер оформив дубль (в середині тайму і у доданий час), а трохи раніше Хольтман після подачі з кутового вгатив круглого у дев'ятку. По перерві господарі прийшли до тями і Грегоріч один гол відквитав. За чотири хвилини до фінального свистка Каліджурі скоротив відставання до мінімуму, однак здобути бодай нічию не вистачило часу.

Гройтер Фюрт був розтрощений Байєром. Після двох швидких голів найгірша команда Бундесліги огризнулась результативним пострілом Дудзяка, що ще більше розлютило "фармацевтів". Гол у роздягальню і покер від Шика по перерві завдали аутсайдеру чергового болючого ляпаса.

Армінія та Кельн розписали бойову нічию, обмінявшись голами у кожному з таймів.

Майнц вирішив порішити з триматчевою безвиграшною серією і вже до четвертої хвилини зумів двічі засмутити Вольфсбург. Матч міг так і завершитись, однак на останній хвилині матчу Лакруа довершив розгром автоголом.

У ще одному матчі Хоффенхайм здолав Айнтрахт. Команди влаштували справжню перестрілку з п'ятьма голами. Здавалось "орли" зможуть врятувати бодай нічию, але не судилося.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ