Німеччина, Бундесліга, 11-й тур

Байєр – Хайденхайм – 5:2

Голи: Паласіос, 30, Шик, 32, 52, 72, Джака, 82 – Дорш, 10, Хонсак, 21

Борусія Д – Фрайбург – 4:0

Голи: Байєр, 7, Нмеча, 40, Брандт, 66, Байноу-Гіттенс, 77

Вилучення: Остерхаге, 63 (Фрайбург, друга жовта картка), Адаму, 90+3 (Фрайбург, червона картка)

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 4:3

Голи: Гложек, 17, 82, Бішоф, 50, Ларсен, 87 – Орбан, 15, Нуса, 19, Нсокі, 67 (аг.)

Вольфсбург – Уніон Берлін – 1:0

Гол: Баку, 71

Штутгарт – Бохум – 2:0

Голи: Фюріх, 53, Діль, 78

Баварія оформила неоднозначний розгром Аугсбурга – Кейн залякує Шахтар хет-триком

Байєр на своєму полі приймав Хайденхайм. До середини другого тайму господарі "горіли" з рахунком 0:2 і в повітрі запахло сенсацією. Однак ще до перерви "фармацевтам" вдалось відновити статус-кво завдяки голам Паласіоса та Шика. По перерві форвард збірної Чехії забив ще двічі, оформивши хет-трик. Наприкінці зустрічі Джака поставив масну крапку у матчі й допоміг команді піднятись у топ-4 Бундесліги.

Борусія Д у битві претендентів на Лігу чемпіонів розбила Фрайбург. На перерву дортмундці пішли з перевагою у два м'ячі, а в середині другого тайму здобули чисельну перевагу – Остерхаге заробив другу жовту картку і поставив гостей у вкрай скрутне становище. "Джмелям" вдалось забити ще двічі, а вже у доданий час Фрайбург залишився удев'ятьох. Перемогла підняла Борусію Д на п'яту сходинку турнірної таблиці, Фрайбург йде на щабель нижче.

Справжнє божевілля влаштували Хоффенхайм та РБ Лейпциг. Ще до середини тайму команди протягом 6 хвилин обмінялись трьома голами: Гложек зрівняв після м'яча Орбан і Нуса одразу ж вивів "биків" вперед. По перерві Гложек відновив статус-кво, а за трохи Нсокі зрізав сферу у свої ворота, знову зробивши рахунок рівним. В останні 10 хвилин Хоффе зумів забити ще двічі й вирвав перемогу у команди Марко Розе. Поразка РБ Лейпциг дозволила Баварії відірватись від головного конкурента вже на 8 очок.

Ще у двох матчах Вольфсбург мінімально здолав Уніон і наздогнав берлінців у турнірній таблиці, а Штутгарт взяв гору над Бохумом, завдавши команді Івана Ордеця дев'ятої поразки в сезоні.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ