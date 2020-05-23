Байєр впевнено здолав Борусію М, Вердер переміг Фрайбург, Падерборн вистояв проти Хоффенхайма: 27 тур Бундесліги, субота

У суботу, в рамках 27-го туру чемпіонату Німеччини, відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 26-й тур

Борусія М – Байєр – 1:3

Голи: Тюрам, 52 – Хаверц, 7, 58 (пен.), Бендер, 81

Падерборн – Хоффенхайм – 1:1

Голи: Србени, 9 – Сков, 4

Фрайбург – Вердер – 0:1

Гол: Біттенкур, 19

Вилучення: Баргфреде, 88 (Вердер, друга жовта картка)

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Менхенгладбаська Борусія на власному полі пропустила від Байєра вже на сьомій хвилині: Карім Белларабі знайшов розрізним пасом у штрафному майданчику суперника Кая Хаверца, який майстерно прокинув сферу поміж ніг Яна Зоммера. "Фармацевти" продовжили атакувати і після кількох непоганих спроб втратили найреальніший момент збільшити перевагу – Хаверц влучив у поперечину.

По перерві господарі зусиллями Маркуса Тюрама зрівняли: отримавши розкішну навісну передачу від Алассана Плеа француз сходу пробиВ у протилежний від голкіпера кут воріт. Вже за мить Тюрам міг робити дубль, але вище всяких похвал зіграв Лукаш Градецкі. За дві хвилини арбітр призначив пенальті у ворота "жеребців" – Ніко Ельведі порушив правила у власному штрафному майданчику. Ян Зоммер вгадав напрямок удару і навіть зачепив пальцями круглого, однак не зміг впоратись з ударом Хаверца. За десять хвилин до закінчення матчу Свен Бендер після навісу з кутового фактично поставив господарів на коліна, збільшивши перевагу своєї команди до двох м'ячів.

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Хоффенхайм шокував Падерборн вже на 4 хвилині: Роберт Сков зльоту замкнув поперечну передачу Павела Кадерабека. Однак відвертий аутсайдер Бундесліги не знітився і буквально за п'ять хвилин відновив статус-кво: після дитячої помилки захисника Денніс Србени перехопив м'яч і перекинув Олівера Баумана.

На 35-й хвилині Себастьян Васіліадіс втратив фантастичну нагоду вивести господарів вперед, поціливши з району одинадцятиметрової позначки у поперечину. Другий тайм пройшов практично у рівній боротьбі і голів не приніс.

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Міцний середняк Фрайбург пропустив від передостанньої команди чемпіонату Вердера ще до середини першого тайму: після довгого пасу Деві Классена з середини поля м'яч потрапив до Леонардо Біттенкура, який потужним ударом прошив Алєксандера Шволова. Фрайбург кинувся відігруватись і створив низку моментів, які, однак, не досягали цілі.

По перерві господарі продовжили тиснути на ворота суперників та з пострілами Роланда Саллаї і Ніколаса Хьофлєра майстерно впорався Іржі Павленка. За дві хвилини до закінчення матчу гості залишились у меншості – за другу жовту картку було вилучено Філіпа Баргфреде. Практично одразу Фрайбург зрівняв, однак арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт відмінив.

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