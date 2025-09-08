Каспер Юлманд є головним фаворитом на посаду наступного головного тренера Байєра, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг. Сторони просунулися в переговорах, і призначення очікується наступного тижня. Каспер очолить Байєр, якщо не трапиться нічого несподіваного.

Юлманд найбільш відомий за роботу зі збірною Данії, з якою він виходив до півфіналу Євро-2020. Також він тренував Люнгбю, Норшелланд і Майнц.

Раніше серед кандидатів на заміну Тен Хагу називали Хаві, Рауля, Ангелоса Постекоглу і Тьягу Мотту.

