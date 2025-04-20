Байєр не стане на заваді переходу головного тренера Хабі Алонсо до Реала.

Байєр не стане чинити перешкоду Хабі Алонсо для переходу в Реал, інформує Фабріціо Романо. 43-річний іспанець залишається пріоритетним варіантом для "бланкос" на заміну Карло Анчелотті, і у мадридського клубу вже є чіткий план його запрошення.

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Боси Байєра знають про бажання Алонсо приєднатися до Реала, і не заважатимуть його відходу, оскільки рік тому він відхилив пропозиції з АПЛ і Баварії.

Раніше Хабі заявив, що "зараз не найкращий час" очолювати Реал. Байєр посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги за підсумками неповного 30-го туру.

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