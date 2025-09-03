Через невдалий старт Байєра в чемпіонаті Німеччини керівництво клубу вирішило звільнити Еріка Тен Хага після двох турів.

Рауль може очолити один з топ-клубів Європи – у нього є два конкуренти

За інформацією Sport Bild, 55-річний нідерландський фахівець за розірвання контракту отримає близько 5 мільйонів євро. В Байєрі Тен Хаг заробив шість млн євро за два місяці роботи – приблизно 100 000 євро на день.

До слова, Байєр наразі перебуває на 12 місці у турнірній таблиці Бундесліги з одним балом у своєму активі.

Байєр у більшості втратив перемогу над Вердером в доданий час – тен Хаг не може виграти другий матч поспіль