Скромний Ельферсберг шокував фанатів Байєра, залишивши леверкузенців без боротьби за Кубок у першому ж раунді та відвантаживши "фармацевтам" цілу торбу голів (4:3).

Поїздка Байєра у маленьке 13-тисячне містечко Шпізен-Ельферсберг не віщувала ніяких проблем для "фармацевтів". Очікували, що вони влаштують провінціалам демонстрацію елітного футболу, розгромивши місцевий Ельферсберг в рамках 1/32 Кубка Німеччини – саме з нього леверкузенці стартували в турнірі. Інакше в матчі проти клубу 3-ї ліги й бути не могло.

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Головний тренер гостей – Херардо Сеоане – виставив майже основний склад, в якому знайшлося місце Патріку Шику, Муссі Діабі, Адаму Гложеку, Чарльзу Арангісу, Едмону Тапсоба, Лукасу Градецкі тощо. Втім, замість виносу Байєр влаштував свято для саарців, пропустивши одразу чотири голи від аутсайдера. У відповідь "фармацевти" забили три, однак говорити про якийсь гідний футбол не варто.

Леверкузенці жодного разу не змогли повести у рахунку, постійно відіграючись і пропустивши три м'ячі ще до перерви. Причому Ельферсберг вийшов вперед вже на 2-й хвилині зустрічі. При цьому до 88-ї на табло взагалі горіли "4:2". Зрештою, фінальний свисток зафіксував поразку Байєра з рахунком 3:4 й виліт представника першої Бундесліги з Кубка.

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