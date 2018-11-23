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Байєр вдома впевнено переміг Штутгарт

23:22 16 Читать на русском
Байєр вдома впевнено переміг Штутгарт
Байєр – Штутгарт – 2:0 / фото ФК Байєр

Байєр завдяки дублю Кевіна Фолланда переграв Штутгарт у матчі відкритті 12-го туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини, 12-й тур

Байєр – Штутгарт – 0:0

Голи: Фолланд, 76, 83

Матч ледь не найбільш провальних клубів Бундесліги цього сезону відповідав своєму статусу. Команди допускали дуже багато елементарних помилок і намагалися нівелювати їх відвертими фолами. Перший тайм вийшов особливо нудним – Штутгарт практично не бив по воротах, а Байєр бив багато, але погано. Найкращі моменти цього відрізку гри належали саме фармацевтам: на 30-й хвилині Тін Єдвай у дотик замкнув передачу Хавєрца ударом вище воріт, а на 34-й Кевін Фолланд вийшов на них під кутом і пробив неточно.

Другий тайм був набагато динамічнішим, хоча якісних моментів було не дуже багато. Байєр домінував на футбольному полі й раз за разом розривав оборону суперника, але завершення шкутильгало наобидві ноги. Так, на 60-й хвилині Кевін Фолланд після передачі на порожні ворота з кількох метрів примудрився пробити значно вище. Штутгарт відповів кількома неточними ударами та не дуже небезпечними стандартами, цілком приймаючи виїзну нічию як успіх. Тим не менш, втримати її не вдалося: на 76-й хвилині "фармацевти" заробили кутовий, розіграли його низом, після чого Кай Хавєрц виконав м'який навіс на дальню штангу, а Кевін Фолланд своїм сьомим ударом у матчі замкнув – 1:0. Через сім хвилин Кевін заб'є свій п'ятий гол у сезоні, завершивши класну атаку Байєра точним ударом з-за меж штрафного – 2:0. Штутгарт капітулював.

Таким чином, Байєр набрав 15 очок та піднявся аж на 10 позицію в турнірній таблиці. Штутгарт залишився на останньому місці, маючи у активі всього 9 залікових балів.

Німеччина12 турБай-арена (Леверкузен)

Байєр - Штутгарт: П'ятниця 23 листопада 2018

Байєр
Матч завершено
2 : 0
Штутгарт
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