toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Байєр вдома впевнено переміг Фортуну

20:49 18 Читать на русском
Байєр вдома впевнено переміг Фортуну
Байєр – Фортуна – 2:0 / Bayer 04 Leverkusen

Байєр завдяки голам Кая Хавєрца та Леона Бейлі переграв дюссельдорфську Фортуну в матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 22-й тур

Байєр – Фортуна – 2:0

Голи: Хавєрц, 18, Бейлі, 66

Байєр у рідних стінах приймав Фортуну, досить швидко відкривши рахунок. На 18-й хвилині Кай Хавєрц переправив передачу Кевіна Фолланда з правого флангу в лівий нижній кут – 1:0. Маркус Зуттнер на 22-й міг зрівняти, але його постріл зі штрафного пролетів поруч зі штангою. Загалом же Леверкузен виглядав активніше, маючи можливість подвоїти свою переважу наприкінці першого тайму – це Фолланд пробив з близької відстані, але один із захисників виніс м'яч з лінії воріт.

У другому таймі Байєр продовжив тиснути. На 57-й хвилині Ярослав Дробни врятував свою команду, парирувавши удар Лукаса Аларіо з центру карного майданчика, але на 65-й Леон Бейлі таки забив другий гол "фармацевтів" – він вдало зіграв на добиванні після пострілу Мічела Вайзера. Після цього доля матчу була вирішена – леверкузенці впевнено довели його до перемоги.

Таким чином, Байєр набрав 36 очок та піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці. Фортуна залишилась з 25 заліковими балами на дванадцятій сходинці.

Німеччина22 турБай-арена (Леверкузен)

Байєр - Фортуна: Неділя 17 лютого 2019

Байєр
Матч завершено
2 : 0
Фортуна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Байєр Байєр Фортуна Фортуна Німеччина Байєр - Фортуна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
30
хв
Наполі
21:30
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук