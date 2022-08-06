У центральному матчі дня дортмундська Борусія приймала Байєр. Обидві команди вже встигли дебютувати в офіційних матчах: в 1/32 фіналу Кубка Німеччини "джмелі" розгромили Мюнхен 1860 з рахунком 3:0, а "фармацевти" поступились представнику 3 ліги – Ельферсбергу – 4:3 і вилетіли з турніру. Тож реабілітуватися перед уболівальниками за ганебний результат підопічні Херардо Сеоане планували вже у стартовому матчі нового сезону Бундесліги.

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Господарі були гострішими на перших хвилинах, але Байєр, хоча й дещо хаотично, гасив атаки Борусії. Проте на 10-й хвилині дортмундці продавили захист суперника: простріл з лівого флангу від Мукоко, захисник пролітає повз м'яч, який на дальній штанзі вдотик замикає у ближній кут Адейємі. Градецкі у падінні ногами пригальмував політ сфери, але захисники не встигли підстрахувати і Ройс допоміг шкіряному повністю перетнути лінію воріт.

У наступному епізоді прикрої травми зазнав Роберт Андріх і леверкузенцям довелось робити вимушену заміну. Гра на якийсь час заспокоїлась і велась виключно між штрафними майданчиками команд.

На 20-й хвилині Патрік Шик з розвороту пробивав з лінії воротарського – м'яч просвистів впритирку з лівою стійкою.

У відповідь Марко Ройс увірвався лівим флангом у володіння Градецкі і пробивав у дальній кут – сфера трохи звалилась з ноги і пролетіла повз штангу. Згодом заміну довелось робити і Едіну Терзічу – Азар вийшов замість Адейємі, який до того вже декілька разів опинявся на газоні.

Наприкінці тайму гра знову оживилась. Спочатку Фрімпонг до кінця поборовся з суперником, м'яч підхопив Арангіс і віддав перспективний навіс у воротарський майданчик Борусії – Кобель у стрибку перехопив. За мить лише небезпечний підкат Дауда завадив Шику вийти сам на сам. У відповідь Беллінгем промчав через півполя і наважився на дальній удар – сфера просвистіла повз праву стійку.

На початку другого тайму Борусія втратила неймовірний шанс: Мален на лівому фланзі зіграв до кінця, і зумів прострілити у центр штрафного майданчика, коли здавалось, що мяч вже вийшов. Ройс бив впритул, але влучив у кіпера, а добивання від партнерів було вкрай невдалим.

Згодом швидка контратака Байєра завершилась голом: Шик бив з лінії воротарського, Кобель відбив, а Паласіос на підборі зробив свою справу. Проте арбітр на лінії зафіксував офсайд і гол скасували.

В середині другої сорокап'ятихвилинки фортуна знову відвернулась від чеського форварда. Після навісу у штрафний Шик встиг випередити захисників і бив вдотик, однак влучив у Кобеля. За трохи кіпер дортмундців знову став на заваді Патріку, встигнувши виставити ногу і заблокувати удар.

За 10 хвилин до завершення матчу Шлоттербек, намагаючись підстрахувати Кобеля, зрізав м'яч у власні ворота, але арбітр за мить до гола знову зафіксував положення поза грою і рахунок не змінився.

Вже у доданий час Градецкі вийшов далеко з воріт і руками зачепив сферу за межами штрафного. Арбітр скористався VAR і вилучив кіпера Байєра. У рамку став Тапсоба, але удар Ройса зі штрафного був дуже невдалим. Як наслідок, мінімальна перемога Борусії і провальний початок для Байєра.

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