Німеччина, Бундесліга, 21-й тур

Борусія Д – Байєр – 2:5

Голи: Фрімпонг, 16 (г.), Тіггес, 90+1 – Аканджі, 10 (аг.), Вірц, 20, Андріх, 28, Та, 54, Діабі, 87

Вольфсбург – Гройтер Фюрт – початок матчу о 18:30

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У центральному матчі туру Борусія у Дортмунді приймала Байєр. Господарі забили вже на 10-й хвилині. Правда забили самі собі. Після серії помилок біля власних воріт, представник Байєра перехопив сферу і пробив. Кобель у падінні вибив м'яч, але круглий влучив у Аканджі і від нього залетів у сітку. Господарі раділи не довго – Меньє після навісу зі штрафного головою переправив м'яча у дальній кут. Сфера по дорозі зачепила Фрімпонга і у матчі було зафіксовано другий автогол.

Однак зовсім скоро леверкузенці знову вийшли вперед: стрімку контратаку влучно завершив Вірц. В середині тайму Андріх зі штрафного перекинув стінку і поцілив впритирку зі стійкою – 3:1. Перед перервою Кобель врятував свої ворота від четвертого гола, зупинивши рукою сферу після пострілу Баккера під поперечину.

Після відпочинку Бранд дальнім ударом намагався закрутити м'яч у правий кут – Леннарт Грілль у падінні дістав шкіряного. У відповідь "фармацевти" знову забили: після розіграшу кутового Та добив снаряд у сітку після відскоку. Мален непогано пробивав поміж захисників і Грілль навіть випустив м'яч з рук, але підстрахували оборонці. Наприкінці матчу Діабі прибив "джмелів", примудрившись замкнути простріл Фрімпонга в оточенні захисників. Тіггес у схожому стилі вже у доданий час підсолодив гіркоту поразки для Дортмунда. Як наслідок, Баєр у турнірній таблиці скоротив відставання від Борусії до 5 очок.

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