Борусія М знищила Фортуну, Байєр здолав Уніон Берлін, РБ Лейпциг розгромив Вердер: 22-й тур Бундесліги, субота

У суботу в рамках 22-го туру відбулось шість подинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 22-й тур

Аугсбург – Фрайбург – 1:1

Голи: Макс, 38 – Хаберер, 51

Падерборн – Герта – 1:2

Голи: Србени, 51 – Боята, 10, Коллінс, 67 (аг.)

РБ Лейпциг – Вердер – 3:0

Голи: Клостерман, 18, Шик, 39, Мукієле, 46

Уніон Берлін – Байєр – 2:3

Голи: Ґентнер, 7, Бюльтер, 87 – Хаверц, 22, Діабі, 84, Белларабі, 90+4

Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3

Голи: Баумгартнер, 45, Крамаріч, 60 (пен.) – Вегхорст, 18 (пен.), 52 (пен.), 71

Фортуна – Борусія М. – 1:4

Голи: Томмі, 29 – Хофман, 22, Штіндль, 51, 78, Нойхаус, 82

Борусія Д розгромила Айнтрахт у рідних стінах – "джмелі" впритул наблизились до лідера Бундесліги

Сусіди по турнірній таблиці – Аугсбург і Фрайбург – зіграли дивний перший тайм. Гості втричі більше володіли м’ячем і територіальною перевагою, однак спромоглись лише на один удар. Натомість господарі під кінець першої сорокап’ятихвилинки розіграли класну комбінацію і Філіп Макс, скориставшись грубою помилкою захисників, після пасу Яго в район одинадцятиметрової позначки майстерно переграв воротаря.

По перерві Фрайбургу вдалось відігратись: після пострілу зі штрафного Томаш Коубек парирував удар, однак, після серії добивань круглий рикошетом влетів у ворота.

Герта вже на десятій хвилині забила останній команді Бундесліги Падерборну: Дедрік Боята відгукнувся на навісну передачу від Сантьяго Аскасібара і головою поцілив у дальній кут, перекинувши м’яч через воротаря. По перерві Денніс Србени зрівняв рахунок дивовижним ударом майже з лінії воріт, зумівши знайти шпарину між стійкою і Руне Ярстейном. Згодом, після серії рикошетів, на добиванні вдало зіграв Матеус Кунья і м’яч від захисника влетів у ворота. Цей гол став останнім у матчі.

РБ Лейпциг без особливих проблем розібрався з аутсайдером чемпіонату Вердером. Ще до перерви Лукас Клостерман та Патрік Шик зняли всі питання про переможця у матчі. А одразу ж після відпочинку, отримавши навісну передачу через пів поля, масну крапку у матчі поставив Норді Мукієле.

Справжній триллер влаштували у Берліні місцевий Уніон і Байєр. Господарі вийшли вперед на початку матчу, однак ще до перерви пропустили. Після відпочинку жодній з команд не вдавалось збільшити свою перевагу аж поки до кінця матчу не залишилось п’ять хвилин. Глядачі, які поспішали першими залишити стадіон дуже пошкодували, адже не побачили трьох голів.

Спочатку "фармацевти" вийшли вперед та вже за три хвилини господарі рахунок зрівняли, чим викликали неймовірну ейфорію на стадіоні. Однак, на четвертій доданій хвилині Карім Белларабі зумів вирвав для Байєра таку бажану перемогу. Зрештою берлінці мали шанс зрівняти, коли після кутового удару по воротах завдавав... голкіпер, однак фортуна у цей вечір була на стороні гостей.

"Матчем одинадцятиметрових" можна охрестити зустріч між Хоффенхаймом і Вольфсбургом. "Вовки" в середині першого тайму впевнено реалізували свій пенальті – м’яч влучив у руку захиснику. На останній хвилині першого тайму Крістоф Баумгартнер головою рахунок зрівняв.

По перерві Ваут Вегхорст вдруге з пенальті вивів "зелено-білих" вперед, та вже за кілька хвилин Андрей Крамаріч "з точки" відновив статус кво. Під кінець матчу Вегхорст оформив хет-трик і приніс своїй команді бойову, але заслужену перемогу.

Менхенгладбаська Борусія не без проблем здолала Фортуну. Забивши в середині першого тайму, "жеребці" фактично одразу ж пропустили у відповідь. По перерві довелось починати все спочатку. Ларс Штіндль двічі і Флоріан Нойхаус зняли питання переможця матчу і підняли Борусію на четверту сходинку турнірної таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ