У суботу, 30 серпня, у 2-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Бундесліга, 2-й тур

Вердер – Байєр – 3:3

Голи: Кулібалі, 90+4, Шмідт Р., 44 (п.), Шмідт І., 76 – Шик, 5, 64 (п.), Тіллман, 35

Вилучення: Штарк, 63 (Вердер, друга жовта картка)

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:3

Голи: Прьомель, 90+1 – Доан, 17, 27, Узун, 51

РБ Лейпциг – Хайденхайм – 2:0

Голи: Баумгартнер, 48, Ромуло, 78

Штутгарт – Борусія М – 1:0

Гол: Андрес, 79

Тен Хагу поставили ультиматум після невдалого старту – доля тренера Байєра залежить від одного матчу

Наставник Байєра Ерік тен Хаг отримав від керівництва леверкузенців останнє китайське попередження після поразки Хоффенхайму у першому турі – фіаско з Вердером може обернутися відставкою. І команда з перших хвилин кинулась рятувати свого наставника. Шик вже на старті зустрічі вивів "фармацевтів" вперед, а в середині тайму Тіллман подвоїв перевагу гостей.

Наприкінці тайму Мбангула впав у штрафному Байєра і арбітр після перегляду VAR призначив одинадцятиметровий, який чітко виконав Шмідт, відродивши інтригу.

По перерві Штарк сфолив у власному штрафному, привіз пенальті і, заробивши другий "гірчичник", залишив Вердер у меншості. Шик з позначки оформив дубль. Однак бременці не здавались і на екваторі другої сорокап'ятихвилинки знову скоротили до мінімуму, а вже у доданий час Кулібалі влучним ударом вкрав перемогу у Байєра.

Хоффенхайм після виїзного подвигу у першому турі вдома програв Айнтрахту. Долю матчу ще до перерви фактично вирішив Доан, якому вдалось оформити дубль. А одразу по перерві Узун поставив масну крапку в матчі. Господарі спромоглись на гол престижу вже у доданий час, але цього виявилось замало бодай для нічиєї. Як наслідок, франкфуртці набрали шість очок і вийшли в лідери Бундесліги, Хоффенхайм опустився на десяте місце.

РБ Лейпциг на своєму полі весь перший тайм не міг розпакувати ворота Хайденхайма. Ключики вдалось підібрати одразу по перерві зусиллями Баумгартнера, а наприкінці зустрічі Ромуло зробив перевагу "биків" переконливішою і остаточною.

У ще одному матчі Штутгарт мінімально здолав Борусію М. Швабам вдалось пробити оборону "жеребців" лише наприкінці зустрічі, завдяки прудкості Андреса, який вистрибнув вище за захисників і головою спрямував сферу під праву стійку.

