Головний тренер Байєра Петер Бос не розчаровується через поразку від Баварії (1:2) у 13-му турі німецької першості.

"Хто стане чемпіоном цього сезону у Німеччині? Леверкузенський Байєр. Я не можу пояснити поразку.

Шедевр Шика та дубль Лєвандовскі у відеоогляді матчу Байєр – Баварія – 1:2

Якщо ви бачили всі 90 хвилин матчу, то зауважили, що ми не заслуговували програти гру. Ми не мали зазнати поразки", – цитує Боса Sport Buzzer.

До слова, завдяки перемозі Баварія обійшла Байєр у турнірній таблиці та стала лідером Бундесліги. "Леверкузен" поступається мюнхенцям у два залікові пункти.

Баварія вирвала перемогу над Байєром: сумна доля "Неверкузена", гегемонія Мюнхена у 2020-му, Лєвандовскі – король