Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Байєр – Карлсруе – 1:2

Голи: Фрімпонг, 54 – Суето, 5, Чой, 63

Байєр досі не може оговтатися від розгрому Баварією. Минулого тижня Леверкузен розписав дві нічиї в Лізі Європи та Бундеслізі, а сьогодні продовжив безвиграшну серію та сенсаційно вилетів з Кубка Німеччини.

Херардо Сеоане провів ротацію, але виставив дуже бойовий склад. Тим болючішою стала поразка від Карлсруе. Представник другого дивізіону забив швидкий гол і до перерви стримував Байєр. На початку другого тайму господарі забили, однак Градецкі неточним пасом привіз другий гол у свої ворота. Кореєць Чой скористався грубою помилкою голкіпера та забив вирішальний гол.

Рятувати "аптекарів" вийшов юний лідер команди Флоріан Вірц. Втім, ні він, ні його партнери зрівняти рахунок не зуміли. Байєр вилітає з Кубка Німеччини – перша гучна сенсація.

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