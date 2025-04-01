Армінія приймала Байєр у півфіналі Кубка Німеччини (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Німеччини, півфінал

Армінія – Байєр – 2:1

Голи: Верль, 20, Гросер, 45+3 – Та, 17

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Байєр очікувано активно розпочав сьогоднішній поєдинок, і статус фаворита підтвердився. Адже Армінія виступає в третьому дивізіоні, а леверкузенці – лідери першості. Підопічні Алонсо відкрили рахунок на 17-й хвилині: після подачі з кутового Йонатан вдало завершив атаку, відкривши рахунок.

Однак суперник швидко відповів, зрівнявши рахунок вже за три хвилини! А от у компенсований час першого тайму господарі вийшли вперед, коли після подачі з штрафного Гросер вразив праву дев'ятку – 2:1!

Байєр мав достатньо моментів, аби врятуватися від сенсаційного вильоту, однак представник третього дивізіону стримав Леверкузен і проходить у фінал Кубка Німеччини, де зустрінеться з переможцем пари Штутгарт – РБ Лейпциг.

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