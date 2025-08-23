У суботу, 23 серпня, у 1-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 1-й тур

Айнтрахт – Вердер – 4:1

Голи: Узун, 22, Баоя, 25, 47, Кнауф, 70 – Нджинма, 48

Байєр – Хоффенхайм – 1:2

Голи: Куанса, 6 – Асслані, 25, Лемперле, 52

Хайденхайм – Вольфсбург – 1:3

Голи: Шінза, 29 – Сков Ольсен, 20, Сванберг, 66, Амура, 87 (п.)

Уніон Берлін – Штутгарт – 2:1

Голи: Анса, 18, 45+4 – Томас, 86

Фрайбург – Аугсбург – 1:3

Голи: Гріфо, 58 (п.) – Яннуліс, 32, Матсіма, 42, Вольф, 45+2

Санкт-Паулі – Борусія Д – початок матчу о 19:30

Айнтрахт на своєму полі розгромив Вердер. В середині тайму франкфуртці протягом трьох хвилини створили собі комфортну перевагу у два м'ячі. Одразу по перерві команди обмінялись голами, а за трохи Кнауф добив бременців влучним ударом.

Байєр на Бай-арені несподівано поступився Хоффенхайму. Куанса вже на старті зустрічі вивів "фармацевтів" вперед і, здавалось, стартова перемога в кишені леверкузенців – питання часу. Однак за трохи Асслані відновив статус-кво, а по перерві Лемперле шокував господарів голом. Оговтатись підопічні Еріка тен Хага так і не змогли, зазнавши поразки у першому ж турі.

Вольфсбург у гостях розбив Хайденхайм. В середині тайму Сков Ольсен і Шінза обмінялись влучними ударами, а після відпочинку спочатку Сванберг, а за три хвилини до завершення гри Амура з пенальті зняли питання щодо переможця.

Уніон Берлін взяв три очки зі Штутгартом. Анса ще до перерви оформив дубль, а шваби спромоглись на гол престижу лише в ендшпілі матчу.

У ще одному матчі Фрайбург вдома згорів Аугсбургу. Гості зробили гру ще в першому таймі, тричі відзначившись у воротах суперника. Гріфо по перерві з пенальті відродив інтригу, але на більше підопічних Юліана Шустера не вистачило.

