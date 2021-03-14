В рамках недільної програми 25-го туру Бундесліги відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 25-й тур

Байєр – Армінія – 1:2

Голи: Шик, 85 – Доан, 18, Окугава, 57

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 1:1

Голи: Форсберг, 47 – Камада, 61

Штутгарт – Хоффенхайм – початок о 19:00

Байєр у рідних стінах приймав одного з аутсайдерів турнірної таблиці Армінію. Леверкузенці розпочали активніше, однак рахунок відкрили гості – на 18-й хвилині відзначився Доан. Після цього господарі усіма силами кинулись в атаку, однак до перерви нічого створити не змогли.

Епічний фейл голкіпера та звірячий фол проти Ройса у відеоогляді матчу Борусія Д – Герта – 2:0

У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась – Армінія відчайдушно оборонялась, виходячи тільки на контратаках, а "фармацевти" раз за разом штурмували штрафний майданчик, намагаючись пробити захист суперника. На 57-й, під час однієї з контратак, Окугава вийшов віч-на-віч із голкіпером та спрямував м'яч поміж ніг останнього. Під завісу поєдинку один гол відквитав Шик, однак це виявилось усе, на що були спроможні господарі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Армінії – 1:2.

Результати Байєра виглядають досить невтішно – в останніх десяти матчах Бундесліги вони здобули лише три перемоги та зараз знаходяться на шостій сходинці чемпіонату. Натомість Армінії вдалось вибратись із зони вильоту та посісти 15-те місце першості.

Айнтрахт йде на четвертому місці турнірної таблиці, і перемога у цьому матчі дозволила б йому зберегти відрив від найближчого переслідувача в обличчі дортмундської Борусії, однак суперник був неабиякий – РБ Лейпциг, який посідає другу сходинку чемпіонату.

Команди пішли на перерву із нульовим рахунком, однак вже на початку другого тайму обмінялись голами – у "биків" відзначився Форсберг, а у "орлів" рахунок зрівняв Камада. До останніх хвилин матчу обидва суперники відчайдушно атакували, намагаючись вирватись уперед, однак забити не вдалось нікому. У підсумку – бойова нічия.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ