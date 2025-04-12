Німеччина, Бундесліга, 29-й тур

Байєр – Уніон Берлін – 0:0

Борусія М – Фрайбург – 1:2

Голи: Гюнтер, 14 (аг.) – Остархаге, 16, Манзамбі, 90

Бохум – Аугсбург – 1:2

Голи: Хофманн, 60 – Ессенде, 16, Кемюр, 90

Вилучення: Майєр, 81 (Аугсбург, червона картка)

Хольштайн – Санкт-Паулі – 1:2

Голи: Бернгардссон, 21 – Сінані, 34, Гешвілл, 90+2 (аг.)

Хоффенхайм – Майнц – 2:0

Голи: Крамаріч, 4, 32

Вилучення: Небель, 90+4 (Майнц, друга жовта картка)

РБ Лейпциг втримав перемогу над Вольфсбургом – 80-мільйонна зірка дублем підняв у зону Ліги чемпіонів

Байєр у матчі з Уніоном перервав свою переможну серію, не зумівши знайти аргументів проти берлінців. Нульова нічия й у разі успіху Баварії з дортмундською Борусією відставання "фармацевтів" збільшиться вже до 8 очок. Натомість для Уніона ця гра стала 5-ю безпрограшною – команда йде тринадцятою і має люфт від зони перехідних матчів у 12 пунктів.

Фрайбург продовжує люті перегони з Борусією М. Команди йдуть ніздря в ніздрю у боротьбі за потрапляння у зону єврокубків. Цього разу більше пощастило гостям. Команди ще до середини першого тайму обмінялись голами – цікаво, що забивали лише гості (у чужі та свої ворота). Все йшло до мирової, аж поки на останній хвилині Манзамбі не приніс Фрайбургу перемогу. Як наслідок, підопічні Дірка Шустера піднялись на шосту сходинку, витіснивши звідки "жеребців".

Ще одна трагедія відбулась у Бохумі, де місцева команда на останній хвилині зазнала прикрої поразки від Аугсбурга. Один з аутсайдерів Бундесліги у разі перемоги мав шанс піднятись у зону перехідних матчів, однак пропустив вже на 16-й хвилині. По перерві рурці відновили статус-кво і зберігали нейтралітет до кінця зустрічі. Попри те, що за 10 хвилин до завершення гри Аугсбург залишився у меншості (Майєр заробив червону картку), баварцям вдалось забити перед фінальним свистком і піднятись на восьму сходинку турнірної таблиці.

Санкт-Паулі у битві аутсайдерів у доданий час дотис Хольштайн. Щобільше, "пірати" спромоглись на камбек, адже пропустили першими. Як наслідок, новачок Бундесліги впевнено йде 15-м і має запас міцності в 7 балів.

У ще одному матчі Майнц на виїзді несподівано програв Хоффенхайму. Екс-супернику Динамо по Лізі Європи кров з носа потрібні були очки, аби убезпечити себе від вильоту. Натомість "карнавальники" втратили шанс обійти РБ Лейпциг у топ-4 і залишаються на п'ятій сходинці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ