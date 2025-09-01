Байєр розглядає можливість звільнення Тен Хага
Головному тренеру Байєра Еріку Тен Хагу загрожує звільнення всього лише після двох турів у чемпіонаті Німеччини.
Керівництво Байєра незадоволене стартом команди в новому сезоні. "Фармацевти" програли Хоффенхайму (1:2) і зіграли внічию з Вердером (3:3). Як інформує Флоріан Плеттенберг, боси леверкузенців мають намір провести додатковий аналіз. Рішення ще не прийнято.
Тен Хаг твердо має намір залишитися і просить дати йому час, щоб проконтролювати масштабну перебудову команди. Його контракт з Байєром розрахований до літа 2027 року.
Попереднім тренером команди був Хабі Алонсо, який пішов на підвищення в Реал.
