Головному тренеру Байєра Еріку Тен Хагу загрожує звільнення всього лише після двох турів у чемпіонаті Німеччини.

Керівництво Байєра незадоволене стартом команди в новому сезоні. "Фармацевти" програли Хоффенхайму (1:2) і зіграли внічию з Вердером (3:3). Як інформує Флоріан Плеттенберг, боси леверкузенців мають намір провести додатковий аналіз. Рішення ще не прийнято.

Тен Хаг твердо має намір залишитися і просить дати йому час, щоб проконтролювати масштабну перебудову команди. Його контракт з Байєром розрахований до літа 2027 року.

Попереднім тренером команди був Хабі Алонсо, який пішов на підвищення в Реал.

