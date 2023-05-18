Байєр зустрічається з Ромою в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Байєр – Рома стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Перший матч завершився спокійною перемогою Моурінью. Рома забила лише раз, але повністю нейтралізувала суперника.

Байєр – Рома: анонс матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи

Стартові склади команд

Байєр: Градецкі – Тапсоба, Та, Інкап'є – Фрімпонг, Демірбай, Паласіос, Баккер – Діабі, Азмун, Вірц.

Запасні: Пентц, Ломб, Амірі, Хадсон-Одой, Адлі, Гложек, Фосу-Менса, Азхіл, Аурір.

Рома: Патрісіу – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Челік, Бове, Матіч, Пеллегріні, Спінаццола – Белотті, Абрахам.

Запасні: Бур, Свілар, Карсдорп, Смоллінг, Камара, Дибала, Вейналдум, Міссорі, Залевскі, Вольпато, Тахіровіч, Ель-Шаараві.

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