Байєр – Рома: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи
Байєр зустрічається з Ромою в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Байєр – Рома стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.
Перший матч завершився спокійною перемогою Моурінью. Рома забила лише раз, але повністю нейтралізувала суперника.
Байєр – Рома: анонс матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи
Стартові склади команд
Байєр: Градецкі – Тапсоба, Та, Інкап'є – Фрімпонг, Демірбай, Паласіос, Баккер – Діабі, Азмун, Вірц.
Запасні: Пентц, Ломб, Амірі, Хадсон-Одой, Адлі, Гложек, Фосу-Менса, Азхіл, Аурір.
Рома: Патрісіу – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Челік, Бове, Матіч, Пеллегріні, Спінаццола – Белотті, Абрахам.
Запасні: Бур, Свілар, Карсдорп, Смоллінг, Камара, Дибала, Вейналдум, Міссорі, Залевскі, Вольпато, Тахіровіч, Ель-Шаараві.
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