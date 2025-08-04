Форвард Патрік Шик продовжив контракт з Байєром до літа 2030 року.

Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про продовження угоди з Шиком до літа 2030 року. Попередній термін контракту був розрахований до літа 2027 року. До кінця терміну контракту Шику виповниться 34 роки.

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"Завдяки відданості справі Патріка Шика ми не тільки переконали одного з найрезультативніших центральних нападників Європи в нашій концепції. З цим продовженням контракту ми також забезпечуємо нашу команду провідним гравцем, з яким ми будемо прагнути до найвищих цілей в найближчі роки", – зазначив керуючий директор Байєра Саймон Рольфес.

У 168 офіційних матчах за клуб центральний нападник забив 81 гол і віддав 12 гольових передач.

"Якщо відняти голи, забиті з пенальті, в минулому сезоні Шик став найкращим бомбардиром Бундесліги з 20 голами з гри, випередивши Серу Гірассі (18) і Харрі Кейна (17)", – йдеться в заяві клубу.

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