Московський Локомотив на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер оборонця Байєра.

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Особистий контракт розрахований на 4 роки. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 4 мільйони євро. У минулому сезоні Єдвай провів за Байєр лише 8 матчів та відзначився однією результативною передачею.

Додамо, що новачок Локомотива був у заявці збірної Хорватії, яка посіла другу сходинку на ЧС-2018. Натомість цього літа Єдвай на Євро вже не поїхав.

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