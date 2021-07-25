Байєр продав віце-чемпіона світу в московський Локомотив
14:05 - Читать на русском
Захисник Тін Єдвай проміняв німецьку Бундеслігу на виступи в чемпіонаті Росії.
Московський Локомотив на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер оборонця Байєра.
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Особистий контракт розрахований на 4 роки. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 4 мільйони євро. У минулому сезоні Єдвай провів за Байєр лише 8 матчів та відзначився однією результативною передачею.
Додамо, що новачок Локомотива був у заявці збірної Хорватії, яка посіла другу сходинку на ЧС-2018. Натомість цього літа Єдвай на Євро вже не поїхав.
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