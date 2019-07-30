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Байєр придбав Амірі у Хоффенхайма

19:37 57 Читать на русском
Байєр придбав Амірі у Хоффенхайма
Надім Амірі підписує контракт / ФК Байєр

Леверкузенський Байєр оформив трансфер півзахисника Надіма Амірі.

Вихованець Хоффенхайма поповнив склад "фармацевтів", повідомляє офіційний сайт Байєра.

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Амірі підписав із леверкузенцями контракт на 5 років. Його трансфер коштував Байєру орієнтовно 11 млн євро. У складі нового клубу німець афганського походження, який став чемпіоном світу U-21 два роки тому, виступатиме під 11-м номером.

У минулому сезоні Надім Амірі провів 13 матчів, у яких забив 3 м'ячі та віддав одну результативну передачу. Значну частину сезону він пропустив через травму.

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Теги
Трансфери Німеччина Трансфери Чемпіонату Німеччини Надім Амірі Надім Амірі Байєр Байєр Хоффенхайм Хоффенхайм
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