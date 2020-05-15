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Байєр планує позбутися Драговіча за смішну суму – німці заплатили Динамо значно більше

10:13 739 Читать на русском
Байєр планує позбутися Драговіча за смішну суму – німці заплатили Динамо значно більше
Александар Драговіч / Getty Images

Захисник Александар Драговіч ризикує покинути Байєр найближчого трансферного вікна.

Леверкузенці більше не розраховують на гравця збірної Австрії, повідомляє Kicker.

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Взимку Байєр заблокував перехід Драговіча в інший клуб, однак на літо плани змінюються. "Фармацевти" готові вислухати пропозиції щодо 29-річного центрбека, який так і не зміг закріпитися в основі. Орієнтовна сума трансферу – скромні 3-5 млн євро, хоча чотири роки тому Байєр заплатив київському Динамо за Драговіча 18 млн євро.

Додамо, що австрієць провів 17 матчів за клуб у всіх турнірах поточного сезону, жодними результативними діями не відзначався.

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Теги
Німеччина Байєр Байєр Трансфери Александар Драговіч Александар Драговіч
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