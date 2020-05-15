Байєр планує позбутися Драговіча за смішну суму – німці заплатили Динамо значно більше

Захисник Александар Драговіч ризикує покинути Байєр найближчого трансферного вікна.

Леверкузенці більше не розраховують на гравця збірної Австрії, повідомляє Kicker.

Віда став надто великою проблемою для Бешикташа – три клуби готові купити екс-динамівця за скромну суму

Взимку Байєр заблокував перехід Драговіча в інший клуб, однак на літо плани змінюються. "Фармацевти" готові вислухати пропозиції щодо 29-річного центрбека, який так і не зміг закріпитися в основі. Орієнтовна сума трансферу – скромні 3-5 млн євро, хоча чотири роки тому Байєр заплатив київському Динамо за Драговіча 18 млн євро.

Додамо, що австрієць провів 17 матчів за клуб у всіх турнірах поточного сезону, жодними результативними діями не відзначався.

Баварія розкішна, але титул їй не гарантований, конкурент має козирі. Детальний гайд по Бундеслізі – головній лізі світу