Після втрати лідера команди леверкузенський Байєр знайшов варіант підсилення складу в чемпіонаті Франції. Півзахисник Парі Сен-Жермен Юліан Дракслер може повернутися на батьківщину.

26-річний хавбек – трансферна ціль "фармацевтів", повідомляє Le 10 Sport.

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Дракслер не має стабільного місця в основі ПСЖ і, найімовірніше, покине Парк де Пренс у це трансферне вікно. Ситуацію навколо вихованця Шальке моніторять й інші німецькі клуби – Герта та дортмундська Борусія. Альтернативний варіант підсилення для Леверкузена – вінгер Сассуоло Жеремі Бога.

До слова, в сезоні 2019/20 Юліан Дракслер провів лише 22 матчі в усіх турнірах, у яких віддав 7 результативних передач.

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