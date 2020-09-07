Байєр підшукав заміну Хаверцу в ПСЖ, – Le 10 Sport
Після втрати лідера команди леверкузенський Байєр знайшов варіант підсилення складу в чемпіонаті Франції. Півзахисник Парі Сен-Жермен Юліан Дракслер може повернутися на батьківщину.
26-річний хавбек – трансферна ціль "фармацевтів", повідомляє Le 10 Sport.
Дракслер не має стабільного місця в основі ПСЖ і, найімовірніше, покине Парк де Пренс у це трансферне вікно. Ситуацію навколо вихованця Шальке моніторять й інші німецькі клуби – Герта та дортмундська Борусія. Альтернативний варіант підсилення для Леверкузена – вінгер Сассуоло Жеремі Бога.
До слова, в сезоні 2019/20 Юліан Дракслер провів лише 22 матчі в усіх турнірах, у яких віддав 7 результативних передач.
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