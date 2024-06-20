Леверкузенський клуб продовжує вишукувати талановитих українців по всьому світу.

Український півзахисник Фортуни з Дюссельфорфа Єгор Кощій продовжить кар'єру в Байєрі. 15-річний футболіст сам повідомив про зміну клубної прописки у соціальній мережі Instagram, виклавши світлини з Бай-Арени у футболці "фармацевтів".

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За інформацією ЗМІ, гравець підписав з чинним чемпіоном Німеччини контракт терміном на 2 роки. Він виступатиме за команду U-16.

Нагадаємо, Кощій розпочинав у Металісті 1925. У листопаді 2022 року він допоміг харків'янам розбити Аякс (3:1), відвантаживши у ворота нідерландців три голи. Минулого сезону провів за Фортуну 24 матчі, в яких забив 8 м'ячів і віддав 7 асистів.

Нагадаємо, за різні команди Байєра вже виступають чотири українці: 17-річний голкіпер Олександр Петренко, 16-річний форвард Артем Степанов, 15-річний півзахисник Андрій Гамзик та 15-річний Максим Гололобов.

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