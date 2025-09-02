Лукас Васкес перейшов з Реала в Байєр без відома Тен Хага про угоду, яка була укладена за його спиною.

26 серпня, після підписання Васкесом контракту і завершення медичного обстеження, тренер вперше поговорив зі своїм новим гравцем. Про це інформує Bild.

Хаві запропонували очолити віце-чемпіона Німеччини – екс-тренер Барселони вже дав відповідь

Усередині клубу розуміли, що розкол вже незворотний: якщо тренер не брав участі в прийнятті подібних стратегічних рішень, значить, керівництво перестало в нього вірити. Шість днів по тому звільнення тренера було оформлено офіційно, без будь-яких знаків уваги або слів подяки. Ця коротка заява стала підтвердженням того, що відносини клубу і фахівця так і не склалися.

Контракт Тен Хага з Байєром розрахований до літа 2027 року. Це означає, що він отримає близько п'яти мільйонів євро вихідної допомоги на додаток до зарплати за два відпрацьовані місяці. В цілому близько 6 мільйонів євро за 60 робочих днів: в середньому 100 тисяч євро на день.

Байєр у більшості втратив перемогу над Вердером в доданий час – тен Хаг не може виграти другий матч поспіль