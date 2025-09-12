Леверкузен провів перший матч після звільнення Еріка Тен Хага. Команду очолив Каспер Юлманд, відомий за роботою зі збірною Данії. "Фармацевти" приймали Айнтрахт, намагаючись здобути дебютну перемогу в новому чемпіонату.

Формально Баєр мав кращу статистику до перерви, набивши 11 ударів проти 4-х у "орлів", однак за дотиками у штрафному було лишень 10:5. За очікуваними голами з гри господарі мали лишень 0,48 xG – втім, франкфуртці виглядали ще слабше. До того ж вони вщент програли єдиноборства (14:31).

Що найбільш важливо, гості пропустили два голи, однак обидва прилетіли зі стандартів. На 10-й хвилині Грімальдо вивів Леверкузен уперед прямим пострілом зі штрафного:

А на 45-й хвилині підопічні Каспера Юлманда заробили пенальті. Шик впевнено його реалізував. Команди відправились відпочивати за рахунку 2:0 на користь Баєра.

У другому таймі Айнтрахт суттєво додав. Володіння в основний час зросло з 58% до 65%, а ударів та дотиків у штрафному колектив провів вдвічі більше – а от єдиноборства все так же провалювались. Та і моментів виникало мало – 9 пострілів потягнули лишень на 0,31 xG.

Баєр був навіть гострішим, однак пропустити гол таки довелося. За шість хвилин по перерві "орли" провели кутовий, після подачі з якого м'яч довго стрибав по головах у карному майданчику. Перший у метушні розібрався Узун, який вгатив у лівий нижній – 2:1!

Через шість хвилин Баєр залишився вдесятьох через другу жовту картку Андріха, а у компенсований час вилучився Ігнасіо Фернандес. Дебютант "фармацевтів" отримав два попередження за дві хвилини. Тим не менш, Айнтрахт не зміг відігратись – а на останній хвилині гості ще й пропустили зі штрафного, який знову реалізував Грімальдо.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Баєра з рахунком 3:1. Каспер Юлманд починає з тріумфу, тоді як Франкфурт зазнав першої поразки в чемпіонаті.

