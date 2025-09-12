Байєр переміг одразу після звільнення Тен Хага, здолавши Айнтрахт вдев'ятьох – Грімальдо оформив дубль зі штрафних
Байєр у рамках 3-го туру німецької Бундесліги переміг Айнтрахт (3:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24",
Леверкузен провів перший матч після звільнення Еріка Тен Хага. Команду очолив Каспер Юлманд, відомий за роботою зі збірною Данії. "Фармацевти" приймали Айнтрахт, намагаючись здобути дебютну перемогу в новому чемпіонату.
Байєр хотів звільнити Тен Хага ще до початку сезону – корупційні трансфери, жахливі стосунки з гравцями, віджимання
Формально Баєр мав кращу статистику до перерви, набивши 11 ударів проти 4-х у "орлів", однак за дотиками у штрафному було лишень 10:5. За очікуваними голами з гри господарі мали лишень 0,48 xG – втім, франкфуртці виглядали ще слабше. До того ж вони вщент програли єдиноборства (14:31).
Що найбільш важливо, гості пропустили два голи, однак обидва прилетіли зі стандартів. На 10-й хвилині Грімальдо вивів Леверкузен уперед прямим пострілом зі штрафного:
А на 45-й хвилині підопічні Каспера Юлманда заробили пенальті. Шик впевнено його реалізував. Команди відправились відпочивати за рахунку 2:0 на користь Баєра.
У другому таймі Айнтрахт суттєво додав. Володіння в основний час зросло з 58% до 65%, а ударів та дотиків у штрафному колектив провів вдвічі більше – а от єдиноборства все так же провалювались. Та і моментів виникало мало – 9 пострілів потягнули лишень на 0,31 xG.
Баєр був навіть гострішим, однак пропустити гол таки довелося. За шість хвилин по перерві "орли" провели кутовий, після подачі з якого м'яч довго стрибав по головах у карному майданчику. Перший у метушні розібрався Узун, який вгатив у лівий нижній – 2:1!
Через шість хвилин Баєр залишився вдесятьох через другу жовту картку Андріха, а у компенсований час вилучився Ігнасіо Фернандес. Дебютант "фармацевтів" отримав два попередження за дві хвилини. Тим не менш, Айнтрахт не зміг відігратись – а на останній хвилині гості ще й пропустили зі штрафного, який знову реалізував Грімальдо.
Фінальний свисток зафіксував перемогу Баєра з рахунком 3:1. Каспер Юлманд починає з тріумфу, тоді як Франкфурт зазнав першої поразки в чемпіонаті.
Золоті "нульові": Шева робить Берлусконі подарунок на мільйон, як Срна відповів на гол Мессі, 201 сантиметр в атаці