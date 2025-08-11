Байєр переманив воротаря у конкурента – раніше клуб позбувся трьох голкіперів
Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера Яніса Бласвіха. Сторони уклали контракт на два роки. Згідно зі Sky Sport Germany, леверкузенський клуб заплатив близько 2 млн євро плюс 1 млн передбачений у вигляді бонусів.
Минулий сезон 34-річний голкіпер провів у Зальцбурзі, де зіграв 11 матчів у чемпіонаті Австрії.
Нагадаємо, що цього літа Байєр відпустив трьох воротарів: Лукаш Градецкі пішов у Монако, Матей Коварж перебрався в ПСВ, а українець Олександр Петренко переїхав у празьку Славію.
Водночас Байєр підписав з Брентфорда Марка Флеккена – він має стати першим воротарем команди, а Бласвіх дублером.
