Яніс Бласвіх перейшов з РБ Лейпциг у Байєр.

Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера Яніса Бласвіха. Сторони уклали контракт на два роки. Згідно зі Sky Sport Germany, леверкузенський клуб заплатив близько 2 млн євро плюс 1 млн передбачений у вигляді бонусів.

Рекордсмен Бундесліги змінив чемпіонат заради гри з росіянином

Минулий сезон 34-річний голкіпер провів у Зальцбурзі, де зіграв 11 матчів у чемпіонаті Австрії.

Нагадаємо, що цього літа Байєр відпустив трьох воротарів: Лукаш Градецкі пішов у Монако, Матей Коварж перебрався в ПСВ, а українець Олександр Петренко переїхав у празьку Славію.

Водночас Байєр підписав з Брентфорда Марка Флеккена – він має стати першим воротарем команди, а Бласвіх дублером.

Як улюблений гол Мессі став безсмертним завдяки мистецтву – унікальний витвір уже продають за нечувані мільйони